SON DAKİKA... Eylem kararı aldılar!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, taleplerine olumlu yanıt alamamaları üzerine Pazartesi günü eyleme gidiyor.

Birliğin açıklaması şu şekilde:

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 16 Mayıs tarihinde açıklamış olduğu eylem noktasında 20 Mayıs Cuma günü Tarım Bakanlığında yapmış olduğu görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır.

Bu nedenden dolayı 23 Mayıs Pazartesi tarihinde eylem araçlı olarak yapılacaktır. Doğudan gelenler Hamitköy çemberinde batıdan gelenler ise Gönyeli çemberinde saat 10:00’da toplanarak Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık önüne gidilerek eylemi gerçekleştirecektir. Bu eylem; zamlar altında ezilen, üretimden koparılan, evine ekmek götüremeyen üreticinin ve Kıbrıs Türk halkının sesini, çektiği sıkıntıları duyarsız ve sadece koltuk peşinde olan siyasilere göstermek için yapılacaktır.

Bu bir kırılma noktasıdır. Yolun sonu görülmüştür. Tüm sivil toplum örgütlerini ve canı zamlardan dolayı yanan herkesi hayvancılar birliğinin yapacağı eyleme çağırıyoruz.

Hep birlikte mücadeleye….