SON DAKİKA! Feci kazanın detayları belli oldu

Polisin kazayla ilgili verdiği detaylı bilgi şu şekilde:

9.4.2022 tarihinde, saat 09.50 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun The American Future College yakınlarında, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mohammed Aimuanmwosa GARUBA (E-33) yönetimindeki ZNY 870 ile yine aynı istikamete doğru seyreden Safar NAJAROV (E-25) yönetimindeki MZ 058 plakalı araçlar çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan MZ 058 plaklı araç orta refüje çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan MZ 058 plakalı araç sürücüsü Safar NAJAROV ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir SHAKERIFARD (E-27) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.