Son dakika! Girne Liman'ında ceset bulundu!

Girne Liman bölgesinde bir otelin yakınlarda henüz kimliği tespit edilemeyen, 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, cansız beden üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

13 İLE 19 MART TARİHLERİNDE İKİ CESET DAHA BULUNMUŞTU...

Öte yandan, 13 ve 19 Mart 2022 tarihlerinde Girne’nin Karaoğlanoğlu bölgesinde bir kadın cesedi, Akdeniz-Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında ise bir erkek cesedi daha bulunmuştu. Polisin iki ayrı olayla ilgili de soruşturması devam ediyor.