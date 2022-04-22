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SON DAKİKA! Görev Sucuoğlu’nda

22 Nisan 2022 Cuma 17:14
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SON DAKİKA! Görev Sucuoğlu’nda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verdi.

Sucuoğlu, "Hayırlı olsun" dedi.

Sucuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bize tebliğ etti. Hayırlı olsun. Kısa bir sürede zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarını bitirip, bakanlar kurulu listesini Pazartesiye kadar tamamlayıp bayram öncesi yola devam etmek gerekiyor.Hükümetin bozulma sebebi herkes tarafından bellidir. Yeni kabinede arzu edilen şekilde devam edecek ve o engel ortadan kalkacak.

Son Güncelleme: 22.04.2022 17:20
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