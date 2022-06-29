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SON DAKİKA! Haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de haftalık vaka sayısını açıkladı.

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:47
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SON DAKİKA! Haftalık vaka sayısı açıklandı
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Covid-19 genel durum ( 22- 28 Haziran) 

"Toplam 15.517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı" 

22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 15.517 olup, 1499  pozitif vakaya rastlanmıştır. 

( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499            
    
Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437             
      
Toplam Vaka Sayısı: 98.004                          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345                                        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238         

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