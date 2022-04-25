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SON DAKİKA! Hükümet kuruldu, işte yeni kabine

UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 11:52
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SON DAKİKA! Hükümet kuruldu, işte yeni kabine

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki kabine şöyle:

İşte yeni kabine:

Başbakan:  Dr.Faiz Sucuoğlu (UBP)

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren (UBP)

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu (UBP)

İçişleri Bakanı: Ünal Üstel (UBP)

Dışişleri Bakanı : Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

Milli Eğitim Bakanı : Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar: Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Sağlık Bakanı : Dr. Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Hasan Taçoy (UBP)

Son Güncelleme: 25.04.2022 12:29
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