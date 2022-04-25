SON DAKİKA! Hükümet kuruldu, işte yeni kabine

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki kabine şöyle:
İşte yeni kabine:
Başbakan: Dr.Faiz Sucuoğlu (UBP)
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Kutlu Evren (UBP)
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu (UBP)
İçişleri Bakanı: Ünal Üstel (UBP)
Dışişleri Bakanı : Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)
Milli Eğitim Bakanı : Nazım Çavuşoğlu (UBP)
Tarım ve Doğal Kaynaklar: Bakanı Dursun Oğuz (UBP)
Sağlık Bakanı : Dr. Ali Pilli (UBP)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Hasan Taçoy (UBP)