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SON DAKİKA! İki kişi yaralandı

Yoldan çıkan araç 30 metre derinlikteki çukura yuvarlandı.. İki kişi yaralandı

07 Kasım 2021 Pazar 12:48
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SON DAKİKA! İki kişi yaralandı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

 

Bugün saat 11.30 sıralarında , Kaleburnu - Sipahi yolu üzerinde, Rifat Çalıkuşu (E-59), yönetimindeki HZ 997 plakalı araç ile Sipahi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Rifat Çalıkuşu ve araçta yolcu olacak bulunan Uygur Celiloğlu (E-62) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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