SON DAKİKA! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar...

-CANLI AKTARIM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı.

Toplantı başında konuşma yapan Çalışma Bakanı Hasan Taoy, hayat pahalılığının yüzde 30 olduğu anda masayı tekrar kuracaklarını bir önceki toplantıda söylediklerini belirterek, hayat pahalılığının geçen ay itibariyle yüzde 29'a dayandığını, bu kapsamda yeniden komisyonun toplandığını kaydetti.

"Önceliğimiz işçinin rahat bir şekilde hayatını idame ettirmesidir" diyen Taçoy, işveren tarafını da düşünerek hareket etmek vurguladı.

"İki handikapımız var" diyen Taçoy, bu durumu şöyle açıkladı:

"Güney'de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler var bu yüzden işçi kaybediyoruz. Bir de Türkiye'den ülkemize gelen işçiler var. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de asgari ücret belirlendi. Tüm bu unsurları iyi değerlendirerek, tarafları dinleyip, onların görüşlerine göre bir tavır belirleyeceğiz"

Taçoy, arzularının Ocak ayındaki asgari ücretin en erken zamanda belirlenmesi olduğunu söylerek "elimizden geleni yapacağız" dedi.

DETAYLAR GELİYOR...