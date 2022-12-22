Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

SON DAKİKA! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

22 Aralık 2022 Perşembe 14:21
402 Okunma
SON DAKİKA! İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından detaylar...



-CANLI AKTARIM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un başkanlığında bugün saat 14.00'te Bakanlık Toplantı Salonu'nda toplandı. 

Toplantı başında konuşma yapan Çalışma Bakanı Hasan Taoy, hayat pahalılığının yüzde 30 olduğu anda masayı tekrar kuracaklarını bir önceki toplantıda söylediklerini belirterek, hayat pahalılığının geçen ay itibariyle yüzde 29'a dayandığını, bu kapsamda yeniden komisyonun toplandığını kaydetti.
"Önceliğimiz işçinin rahat bir şekilde hayatını idame ettirmesidir" diyen Taçoy, işveren tarafını da düşünerek hareket etmek vurguladı. 

"İki handikapımız var" diyen Taçoy, bu durumu şöyle açıkladı:

"Güney'de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler var bu yüzden işçi kaybediyoruz. Bir de Türkiye'den ülkemize gelen işçiler var. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de asgari ücret belirlendi. Tüm bu unsurları iyi değerlendirerek, tarafları dinleyip, onların görüşlerine göre bir tavır belirleyeceğiz"

Taçoy, arzularının Ocak ayındaki asgari ücretin en erken zamanda belirlenmesi olduğunu söylerek "elimizden geleni yapacağız" dedi.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 22.12.2022 15:26
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit KomisyonuKKTCAsgari ücretHasan Taçoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi
Serdaroğlu: İşçi açlık sınırı altına terk edildi
Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz
Metin Arhun: Bugün rakamlara girme düşüncesinde değiliz
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim