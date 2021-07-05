SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakanlar Kurulu, Mali ve İktisadi ve İşbirliği protokol çerçevesindeki ihaleler ve hibelerle ilgili kararlar üretti.

Başbakan Saner’in açıklamalarına göre 100 Milyon TL Türkiye tarafından serbest bırakıldı. Bu kaynakla; yol yapım ve bakım için 15 Milyon TL, belediyelerde köylerin alt yapısı için 30 Milyon TL, sanayi bölgeleri altyapısı için 9 Milyon TL, eğitim ve öğrenim hizmetleri için 6.5 Milyon TL, polisin güçlendirilmesi için 5 milyon TL, DAÜ ve LAU için 6 Milyon TL, proje destekli tarımsal hibe için 3 Milyon TL, sanayici ve küçük esnafa hibe kullanımı için 3 Milyon TL, turizm için 3 Milyon TL , Girne öğretmen evi için 3 Milyon TL kullanılacak.

Bakanlar Kurulu’na kararlarına göre ise Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkılacak.

Ayrıca 90 milyon TL’lik hibe programı da uygulanacak.