SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Lapta -Alsancak Yolu'nun tamamlanması için süratle ihalesine çıkılacak.
BRTK Bütçesinin de süreçlerinin tamamlanması için kararlar üretildi.
Faiz destekli gübre tohum ve yemlik konusunda destek yapılacak.
SPOT alım yetkisi süresi uzatılacak
Arpa fiyatlarına yapılması düşünülen desteklerin artırılması konusunda görüşmeler yapıldı ve sonuçlandırılmasına karar verildi.
2022 Bütçe Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda imza işlemleri tamamlandı.
16-18 Kasım Tarihinde Meclis komitesinde görüşülecek.
2021 yılına göre 2022 yılının bütçe büyüklüğü yüzde 21 artmıştır. Personel harcamaları yüzde 19 artmıştır.