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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları Bakanlar Kurulu sözcüsü Olgun Amcaoğlu açıkladı....

09 Kasım 2021 Salı 16:51
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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları
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Lapta -Alsancak Yolu'nun tamamlanması için süratle ihalesine çıkılacak.

BRTK Bütçesinin de süreçlerinin tamamlanması için kararlar üretildi.

Faiz destekli gübre tohum ve yemlik konusunda destek yapılacak.

SPOT alım yetkisi süresi uzatılacak

Arpa fiyatlarına yapılması düşünülen desteklerin artırılması konusunda görüşmeler yapıldı ve sonuçlandırılmasına karar verildi.

2022 Bütçe Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda imza işlemleri tamamlandı.

16-18 Kasım Tarihinde Meclis komitesinde görüşülecek.

2021 yılına göre 2022 yılının bütçe büyüklüğü yüzde 21 artmıştır. Personel harcamaları yüzde 19 artmıştır.

Son Güncelleme: 09.11.2021 18:02
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