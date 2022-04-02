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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:17
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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları
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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları canlı yayında açıklıyor.

Hükümet 'işveren katkı payının' yüzde 65'ini üstlenme kararı aldı. Sucuoğlu'nun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

-"Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız, iş gücünün korunması ve işverenin de bu sıkıntılı süreçte elini kolaylaştırmak için 'işveren katkı payının' ki bu yüzde 11'dir, bunun yüzde 65'ini  devlet üstleniyor. Bu çalışan başına 500 TL'dir. Amaç işsizliği önlemektir. Bunu Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçirdik, hayırlı olsun diyorum. İş gücünü artırmak hedefiyle bu katkıyı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle pazartesi itibariyle uygulamaya koyacağız." 

-"Yerel yönetimler reformu gibi özellikle Hal Yasası ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptık, Meclis'e sevk etme kararı aldık. Denetimin en önemli bacaklarından biridir Hal Yasası."


 

Son Güncelleme: 02.04.2022 18:40
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