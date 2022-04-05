SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sucuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle savaşıyor ve bir darboğaz içerisinden geçiyoruz. Dünyada yaşanan kriz ve savaş bizleri bazı tedbirler almaya zorladı. geçen gün mecliste de yaptığım konuşmada aldığımız bu tedbirler halkı daha zor duruma düşürecekse yanlıştan dönmek erdemdir.

-Bugün 4 saatlik süren bakanlar kurulu toplantısının ardından bazı kararlar aldık...

-İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.

Buna göre;

İthal içkilerde litre başı 50 TL’den 25 TL’ye, Yerli içkide 40 TL’den 15 TL’ye, Şarapta 20 TL’den 7 TL’ye Birada, 15 TL’den 5 TL’ye Fıçı birada 17,5 TL’den 6 TL’ye düşüyor.

-Elektrik faturalarının süspansiye etme kararı aldık.

Buna Göre:

0 – 250 birim: 0,98 TL

250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşüyor

501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye düşüyor

750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye düşüyor

Tüm sektörlerin elektrik birim fiyatları 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldü...

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