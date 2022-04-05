Künye
Kıbrıs 27
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep...
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı

SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları

05 Nisan 2022 Salı 17:34
3100 Okunma
SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları
banner108

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sucuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-İnsanlarımız ciddi bir ekonomik krizle savaşıyor ve bir darboğaz içerisinden geçiyoruz. Dünyada yaşanan kriz ve savaş bizleri bazı tedbirler almaya zorladı. geçen gün mecliste de yaptığım konuşmada aldığımız bu tedbirler halkı daha zor duruma düşürecekse yanlıştan dönmek erdemdir.

-Bugün 4 saatlik süren bakanlar kurulu toplantısının ardından bazı kararlar aldık...

-İthal içkilerde, litre başına fon 50 TL’den 25 TL'ye düştü.

Buna göre; 

İthal içkilerde litre başı 50 TL’den 25 TL’ye, Yerli içkide 40 TL’den 15 TL’ye, Şarapta 20 TL’den 7 TL’ye Birada, 15 TL’den 5 TL’ye Fıçı birada 17,5 TL’den 6 TL’ye düşüyor.

-Elektrik faturalarının süspansiye etme kararı aldık.

Buna Göre:

0 – 250 birim: 0,98 TL

250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşüyor

501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye düşüyor

750 - 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye düşüyor

Tüm sektörlerin elektrik birim fiyatları 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşürüldü...

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 05.04.2022 17:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi daha koronavirüse yenik düştü
Güney Kıbrıs’ta 3 kişi daha koronavirüse yenik düştü
Hasan Tunççağ hayatını kaybetti
Hasan Tunççağ hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim