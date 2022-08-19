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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları

19 Ağustos 2022 Cuma 16:23
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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu kararları


Bakanlar Kurulu sonrası Bakanlar Kurulu sözcüsü Dursun Oğuz açıklamalarda bulundu alınan kararları açıkladı. 


Oğuz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Asgari ücretten vergi kesilmiyor. Yeni yasa hazırlanacak ve 1 Ağsutostan itibaren uygulamaya girecek. Bundan önceki kesintiler de iade edilecek. Mağdurlar Maliye Bakanlığına başvuru yaparak paralarını alabilir.

-Büyük av 13 gün, birinci inci av 19 gün, ikinci ince av 4 gün olarak düzenlendi.

-Emlak  Kayıt ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısı hazırlandı Meclis'e sevk edildi. Yasa, yapılan emlak satışlarında kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor.

-Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı Meclis’e gönderildi.

-Yerli gıda üretimindeki ürün güvenliği açısından son kullanma tarihlerinin etiketlerde değişiklik olmaması adına mühürlenmesi kararı alındı. 

-İçişleri Bakanlığının gündeminde olan muhaceret affıyla ilgili yasa çalışması tamamlandı Mecklise sevk edildi. 

-Girne antik limanı ve kale arkası yat limanı projesi için özelleştirme yapılacak. 

-Hane halkı iş gücü anketi başlıyor. İstatisik kurumu çalışma yapacak

-Mütehhitler ihalellere giremiyordu. İhalelerden sonra oluşan enflasyondan dolayı Bakanlar Kurulu bu tüzüğü yeniden günümüz şartlarına göre düzenlendi. Bu mağduriyetlerin önüne geçilecek

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 19.08.2022 16:46
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Bakanlar KuruluDursun OğuzKKTC Bakanlar KuruluKararlar
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