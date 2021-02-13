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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu Kararlarını açıklıyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:55
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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu Kararlarını açıklıyor.

  • Mevcut sokağa çıkma yasağı, 22 Şubat 2021 saat 05.00'e kadar uzatıldı.
  • Pazartesi gününden itibaren saat 11.00-21.00 saatleri arasında paket servis ve online işlemler hizmet vermeye başlayacak.
  • Pazar günleri, eczane ve fırınlar haricinde kalan işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.
  • İlçeler arası giriş-çıkışlar bir hafta daha durdurulacak
  • Bankalar, minimum personelle, mesai saatleri içerisinde çalışacak.

Son Güncelleme: 13.02.2021 20:10
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