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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Ersan Saner, alınan kararları açıklıyor...

19 Şubat 2021 Cuma 19:12
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SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Ersan Saner, alınan kararları açıklıyor...

-22 Şubat -26 Şubat tarihleri arasında 20.00-05.00 saatleri arasında, 26 Şubat-1 Mart döneminde 20.00-05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-22 Şubat tarihinden itibaren Pazar günleri eczaneler ve fırınlar haricinde tüm işletmeler kapalı olacak.

-Açık olan işletmeler restoran, cafe ve büfeler hizmetlerini paket servis olarak yapabilecekler. Oturma alanları kullanılmayacak. Paket servis sabah 7’den akşam 21’e kadar olacak.

-Giyim sektöründe ürün denemesi yapılmayacak.

-Açık olan işletmelerde 5 metrede 1 kişi olarak düzenleme yapılmalı. Rotasyon ve azaltılmış personel tavsiye edildi.

-Sadece Lefkoşa ve Girne ilçelerinde diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulu kontrolünde olacak.

-Pile’de ikamet edenler PCR test ile karantinasız giriş çıkış yapabilecek.

-Üniversitelerde okumak için gelen tüm öğrenciler ülkelerini koronavirüs seviyesine göre karantina koşullarına tabi olacak.

Son Güncelleme: 19.02.2021 20:30
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