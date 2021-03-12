Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...

SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

12 Mart 2021 Cuma 16:41
4714 Okunma
SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklıyor.

-Sokağa Çıkma Yasağı 15 Mart'tan itibaren Pazar günü hariç her gün gece saat 21.00-05.00 arası devam edecek.

-Pazar günü ise eczane, fırın, benzin istasyonları muaf olacağı yasak uygulanacak.

-Bu süre içerisinde tiyatro, konser salonları, casinolar, barlar kapalı olacak.

-Kapalı işletmelere dönük olarak Çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yeniden değerlendirecek, durum revize edilebilecek.

- Pazartesi- Cumartesi günleri marketler sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar açık.

-Tedarikçiler ise 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

-Gazimağusa,Lefke, Güzelyurt ve İskele'ye Lefkoşa ve Girne'den geçişler izne tabi olacak.

-Girne ve Lefkoşa ilçelerinde bu alanda çalışanlara kendi hudutlarında hizmet vermeleri imkan tanındı.

-Restoran, pastane, cafeler ve meyhaneler paket servis dışında dış oturma alanlarında hizmet verebilecek.

-Cumartesi günü restoranlar paket servis hizmeti verecek.

-Kahvehane, kıraathane, kafeteryaların dış mekanlarında hizmet verebilmeleri için çalışanların 15 Mart’a kadar PCR testlerini yaptırarak, bu alanları kullanmalarına imkan yaratıldı.

-Lisanslı sporcuların, açık alanda, temassız, bireysel antrenmanlarının başlamasına imkan yaratıldı.

DETAYLAR GELİYOR…

Son Güncelleme: 12.03.2021 18:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ
"Artık alternatif çözüm modelleri gündeme gelmeli"
"Artık alternatif çözüm modelleri gündeme gelmeli"
"Bu haksızlığı gündeme getireceğim"
"Bu haksızlığı gündeme getireceğim"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim