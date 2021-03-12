SON DAKİKA! İŞTE BAKANLAR KURULU KARARLARI

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıklıyor.

-Sokağa Çıkma Yasağı 15 Mart'tan itibaren Pazar günü hariç her gün gece saat 21.00-05.00 arası devam edecek.

-Pazar günü ise eczane, fırın, benzin istasyonları muaf olacağı yasak uygulanacak.

-Bu süre içerisinde tiyatro, konser salonları, casinolar, barlar kapalı olacak.

-Kapalı işletmelere dönük olarak Çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yeniden değerlendirecek, durum revize edilebilecek.

- Pazartesi- Cumartesi günleri marketler sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar açık.

-Tedarikçiler ise 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

-Gazimağusa,Lefke, Güzelyurt ve İskele'ye Lefkoşa ve Girne'den geçişler izne tabi olacak.

-Girne ve Lefkoşa ilçelerinde bu alanda çalışanlara kendi hudutlarında hizmet vermeleri imkan tanındı.

-Restoran, pastane, cafeler ve meyhaneler paket servis dışında dış oturma alanlarında hizmet verebilecek.

-Cumartesi günü restoranlar paket servis hizmeti verecek.

-Kahvehane, kıraathane, kafeteryaların dış mekanlarında hizmet verebilmeleri için çalışanların 15 Mart’a kadar PCR testlerini yaptırarak, bu alanları kullanmalarına imkan yaratıldı.

-Lisanslı sporcuların, açık alanda, temassız, bireysel antrenmanlarının başlamasına imkan yaratıldı.

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