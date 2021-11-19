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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları (Canlı)

19 Kasım 2021 Cuma 17:37
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SON DAKİKA! İşte Bakanlar Kurulu Kararları (Canlı)
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Bakanlar Kurulu, tarım ve hayvancılık sektörlerine bazı destekler için karar aldı; basın sektörüne sosyal güvenlik yatırım desteğini de bir yıl süreyle uzattı.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası kapsamında (Taşınmaz Mal Komisyonu’na) 21 Aralık 2021’de bitecek başvuru süresini 21 Aralık 2023’e kadar, 2 yıl daha uzatılması için hazırlanan tasarıyı onaylayarak Meclis’e sevk etti.

Saat 14.45’te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı 17.30 sıralarında tamamlandı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki toplantıda alınan kararları, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu açıkladı.

Amcaoğlu, bugün Faiz Sucuoğlu hükümetinin ikinci Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığını ifade ederek, başta ülke hayvancıları ve tüketicilerinin korunması amacıyla bir dizi kararlar üretildiğini söyledi.

Amcaoğlu, bu bağlamda TÜK ve Zirai Levazım’dan alınacak tohumluk arpa ve buğday için yüzde 19’luk faizin yüzde 9’luk kısmının Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanmasına; yemlik arpanın yüzde 19 olan faizinin tamamının bu fondan karşılanmasına; zahire üreticilerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 19 olan faizinin yüzde 9’luk kısmının yine fondan karşılanmasına; küçükbaş hayvan üreticilerine hayvan başına 30 kilogramlık hibe arpa verilmesine, 2021-2022 üretim sezonunda taban gübresi 50 kilogram karşılığı olarak 70 TL gübre desteği verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Amcaoğlu, toplantıda alınan kararlardan birinin de TÜK’ün yemlik arpa ithalatında üreticiye ve hayvancıya kilo başına 1.25 TL destek verilmesi olduğunu ifade etti.

Sözcü Amcaoğlu, Taşınmaz Malların Tazmini Takası ve İadesi Yasası kapsamında (Taşınmaz Mal Komisyonu’na) 21 Aralık 2021’de bitecek başvuru süresini 21 Aralık 2023’e kadar, 2 yıl daha uzatılması için değişiklik yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’ndan onaylanıp Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verildiğini söyledi.

Olgun Amcaoğlu, ayrıca yerel iş gücünün desteklenmesi kapsamında basın sektörüne verilen tam sosyal güvenlik yatırım desteğinin bir yıl süreyle uzatılmasına karar verildiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 19:13
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