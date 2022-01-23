SON DAKİKA! İşte ilçelerde oy kullanma oranı

Ülke genelinde kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.
Milletvekilliği Erken Seçimi’nde ülke genelinde katılım oranı saat 15.00 itibariyle yüzde 43.42.
İŞTE İLÇELERDE OY KULLANMA ORANI ŞU ŞEKİLDE:
Lefkoşa: 37,37 - Gazimağusa: 38.88 - Girne: 40.60 - Güzelyurt : 39 .2 - İskele: 65.19 - Lefke: 39.31
Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek.
Oy kullanma işlemleri sırasında Covid-19 salgını kuralları uygulanıyor.
Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde www.gundemkibris.com ve www.facebook.com/gundemkibris adreslerinden takip edebilirsiniz...