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SON DAKİKA! İŞTE KAPALI OLACAK SEKTÖRLER

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:35
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SON DAKİKA! İŞTE KAPALI OLACAK SEKTÖRLER

Kapalı Olan Yerler;

-Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, halı sahalar, açık büfe hizmet veren lokantalar, dövmeciler,bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

Son Güncelleme: 27.02.2021 23:06
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