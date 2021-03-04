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SON DAKİKA! İşte KKTC'de son durum

"Toplam 5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi" 

04 Mart 2021 Perşembe 19:12
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SON DAKİKA! İşte KKTC'de son durum

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5276 olup, 21'i  yerel 29 pozitif vakaya rastlanmış, 32 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 4 kişi  Girne,  1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 1  /  Göcmenköy- 1 / Gönyeli -2 / K.kaymaklı-1 / Sulariçi-1 / Hamitköy-5 Haspolat-9 

Girne 
Girne Merkez -1  / Girne Boğaz - 1  / Alsancak- 2 

Gazimağusa 

Vadili  -1 

4  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5276 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 29 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  4    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 21     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 32 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 566. 798  

Toplam Vaka Sayısı: 3547 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3119   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 404    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 340   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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