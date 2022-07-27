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SON DAKİKA! İşte KKTC’deki asgari ücret

27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:42
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SON DAKİKA! İşte KKTC’deki asgari ücret
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Yeni asgari ücret belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün  toplandı.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Taçoy, yüzde 65 işveren teşvik primi verileceğini belirtti.

Yapılan oylamada, oy çokluğu ile kabul edilen asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Saatlik: 57.02 TL

Günlük: 456.23 TL

Haftalık: 2281.15 TL

Aylık: 9.885.00 TL

Net: 8600 TL

Son Güncelleme: 27.07.2022 17:07
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