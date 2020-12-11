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SON DAKİKA! İŞTE YENİ COVID-19 TEDBİRLERİ

Sağlık Bakanlığı 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

11 Aralık 2020 Cuma 19:04
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SON DAKİKA! İŞTE YENİ COVID-19 TEDBİRLERİ

Sağlık Bakanlığı 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı.

Alınan kararlar şu şekilde:

“11.12.2020 tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Sivil Havacılık Dairesi Müdürü de toplantıya katılmıştır.

1. Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve ülkemize gelmeyi talep eden kişilerin Covid-19 testinin negatife dönmesinden 14 gün sonra ülkeye girişlerinin sağlanması uygun görülmüştür.

2. Resmi Gazetede yayımlanan ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili alınan karar yeniden değerlendirilmiş olup,  23.12.2020 tarih ve saat 23.59’a kadar devam etmesine karar verilmiştir. Ancak, ülkeye 3 günlük karantinasız girişlerle ilgili 16.12.2020 tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacaktır.

3. Hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hem de ülkemizde yaşanan vakaların artış göstermesi üzerine Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda;

a) KKTC’den GKRY’ne ve GKRY’nden KKTC’ye geçişlerde, Çalışma, Eğitim, Sağlık ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki geçişlerin, bu kapsamda geçiş yapacak olanların bunu belgelemeleri ve 10 günde bir Covid-19 PCR testi negatif sonucu ile daha önceden olduğu gibi devam etmesine;

b) Son 3 gün içerisinde yapılmış Covid-19 PCR testi negatif sonucu ile Yeşilırmak kapısından yapılan transit geçişlerin aynen devam etmesine;

c) Bunların dışında önceden Covid-19 PCR negatif test sonucu ile GKRY’den KKTC’ye yapılan 24 saatten kısa süreli karantinasız geçişlerin 13.12.2020 tarihinde saat 23.59’dan itibaren iptal edilmesine karar verilmiştir.”

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