SON DAKİKA! İŞTE YENİ EKONOMİK ÖNLEMLER (Canlı Yayın )

Başbakan Ersan Saner yeni ekonomik önlemleri açıklıyor

Ekonomik Destek Paketi

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek.

11-20 sigorta primi işveren hissesinin yüzde 20’si ödenecek.

Kapalı işletme çalışanlara aylık en fazla bin 500 TL ödeme yapılacak, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. Karantinada kalanlara ödenek verilmesi için düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından hayata geçirildi.

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