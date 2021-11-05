SON DAKİKA! İşte yeni kabine

İşte yeni kabine:

Başbakan : Faiz Sucuoğlu

İçişleri Bakanı : Kutlu Evren

Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu

Maliye Bakanı: Dursun Oğuz

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Sunat Atun

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı : Olgun Amcaoğlu

Sağlık Bakanı : Ali Pilli

Turizm Bakanı: Fikri Ataoğlu

Ulaştırma Bakanı: Resmiye Canaltay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman

Sucuoğlu açıklamasında ; "Bu bir seçim hükumetidir. Diğer siyasi partilerle de görüştük seçim ve halk oylaması yasasını da görüşüyoruz. Karma oy kapsamında Kısmi düzenleme veya tamamen kaldırma söz konusu olabilir. 9 Ocak erken genel seçime gitme konusunda da çalışıyoruz bütçe görüşmelerine göre tarih bir veya iki hafta aksayabilir. Eğer bütçe görüşmelerinde bir aksama olmazsa 9 Ocak tarihinde mutabıkız ama genel olarak aksama olsa da olmasa da Ocak ayında seçime gideceğiz.Şu andaki hükumet Ersan bey gelirse 27 gelmezse 26'yız.İki bakanlık konusunda tercih yaptım sadece bu benim tercihimdir. İki arkadaşı da görevlerinden almak tamamen benim kararımdır. Bu iki arkadaşın görev değişikliği ile ilgili kurultay meselesi yoktur.Seçim yasakları da tarih netleşince hukuk, yasa ne derse odur. Tarih belli olduğu ve ilan edildiği anda 60 günlük süreç başlayacak. Bizim arzu ettiğimiz 9 Ocak tarihinde seçime gitmektir. Mecliste bütçe görüşmeleri ile ilgili teknik olarak bir veya iki hafta aksama olabilir.Sağlık Bakanlığı zor bir bakanlık özellikle böyle bir dönemde görev değişikliği yaptık performans da önemli Ali Pilli bey de daha önce bu bakanlığı yaptı. Parti içi dengeler de gözetilerek bu görev değişikliğini yaptık.Şu anda en büyük sıkıntımız Mali raporlardır. Mali anlamda ülkenin sorunları vardır ve hemen Türkiye'den teknik ekiplerle görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne bu nedenle gittim kendileri gelecekti ama biz gittik.İlk 6 ay ne yapabiliriz sonraki 6 ay ne yapaliriz ekonomik anlamda piyasayı nasıl rahatlatabiliriz. Ülkenin tüm paydaşlarıyla bir ekonomik çalıştay yapacağız. İlk olarak derdimiz ekonomi olacak vatandaşın ekonomik sıkıntıları vardır bunları rahatlatmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Konunun uzmanlarıyla bir çalıştay yapacağız.Yarın 18:00 de hükumet programının hazırlanması ve Mecliste Pazartesi okunmasını bekliyorum." dedi...