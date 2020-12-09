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SON DAKİKA! İŞTE YENİ KABİNE

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP azınlık hükümetine ilişkin kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:53
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SON DAKİKA! İŞTE YENİ KABİNE

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP azınlık hükümetine ilişkin kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

İŞTE YENİ KABİNE:

Başbakan: ERSAN SANER

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı: ERHAN ARIKLI

Dışişleri Bakanı: TAHSİN ERTUĞRULOĞLU

Maliye Bakanı: DURSUN OĞUZ

İçişleri Bakanı: KUTLU EVREN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: ÜNAL ÜSTEL

Milli Eğitim Bakanı: OLGUN AMCAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı: FİKRİ ATAOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: NAZIM ÇAVUŞOĞLU

Sağlık Bakanı: ALİ PİLLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: KORAL ÇAĞMAN

Son Güncelleme: 09.12.2020 14:06
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