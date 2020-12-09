SON DAKİKA! İŞTE YENİ KABİNE

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP azınlık hükümetine ilişkin kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.
İŞTE YENİ KABİNE:
Başbakan: ERSAN SANER
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı: ERHAN ARIKLI
Dışişleri Bakanı: TAHSİN ERTUĞRULOĞLU
Maliye Bakanı: DURSUN OĞUZ
İçişleri Bakanı: KUTLU EVREN
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: ÜNAL ÜSTEL
Milli Eğitim Bakanı: OLGUN AMCAOĞLU
Turizm ve Çevre Bakanı: FİKRİ ATAOĞLU
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: NAZIM ÇAVUŞOĞLU
Sağlık Bakanı: ALİ PİLLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: KORAL ÇAĞMAN