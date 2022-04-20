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SON DAKİKA! İstifa sonrası Başbakan'dan ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Başbakan Faiz Sucuoğlu açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2022 Çarşamba 16:56
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SON DAKİKA! İstifa sonrası Başbakan'dan ilk değerlendirme

SON DAKİKA HABERİ!

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. 

Sucuoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“En kısa sürede tekrardan görevlendirme olacak, süreç yeniden başlayacak. Görev bizlere verilecek. Ülkenin içince bulunduğu durumda, tek gün dahi bizim için çok önemli, süratle yeni hükümeti kurmak gerekir. Bugün uzun uzun genel durumu konuştuk, herhalde bir iki gün içerisinde görev verilecek.

Ben demokratik olarak Hükümeti kurma görevinin ana muhalefete de verilebileceğini söyledim.

Yeni Hükümet’te değişiklikler olacak.”

Soru üzerine Cumhurbaşkanı’na kırgınlığı olmadığını ama ‘görüş ayrılıkları olabileceğini’ söyleyen Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın düşüncesine de saygı duymak lazım” dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:08
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