SON DAKİKA! İyi haberler geliyor...

ÖZEL HABER

Suriye'den Karpaz’a doğru ilerleyen petrol sızıntısı konusunda Geçitkale’de bulunan İHA’da devreye girdi. Karpaz’a doğru ilerleyen dev petrol sızıntısını anbean İHA ile havadan görüntüleniyor.

İHA’dan ilk gelen görüntüler sevindirici.

Ayrıca şu anda KKTC Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları bölgede.

Botlardan aldığımız bilgi neticesinde kirlilik akıntı ve rüzgar nedeniyle saatte yaklaşık 1- 1,5 mil kuzeydoğu yönüne kaymakta.

Gündem Kıbrıs’a konuşan uzmanlar; “İlk tespit noktası yaklaşık 12,5 mil kuzeydoğuya kaymış durumda. Mevcut akıntı ve rüzgar nedeniyle kıyılarımızı etkilemeyecek şeklinde. Ancak rüzgar ve akıntının değişmesi durumuna göre risk devam ediyor” yorumunda bulundurlar.