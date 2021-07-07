Son Dakika! KIB-TEK ihalesi yine iptal edildi

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

24 Haziran tarihinde çıkılan akaryakıt taşıma ihalesi yine iptal edildi. İhalede TPIC 27.29 Dolar fiyat vermiş, ancak firma evraklarının MİK tarafından sahte olduğunun tespit edilmişti. MİK, KIB-TEK'te bütçe artırımına gidilmediği gerekçesiyle, ihalede ikinci en iyi teklif veren firmaya akaryakıt taşıma ihalesini vermedi ve ihale bir kez daha iptal edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ihaleye çıkmadan Türkiye Enerji Bakanlığı ile uluslararası bir anlaşma imzalayacağını ve doğrudan Türkiye’den yakıt alımına gideceğini belirtmişti.