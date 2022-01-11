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SON DAKİKA! Kıbrıs'ta deprem

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 03.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem tüm Kıbrıs'ta ve Akdeniz bölgesinde hissedildi.

11 Ocak 2022 Salı 06:13
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SON DAKİKA! Kıbrıs'ta deprem
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Son dakika haberi! Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Kıbrıs açığındaki deprem Mısır, Suriye ve Lübnan'da da hissedildi.

CUMHURBAŞKANI TATAR,  HASAR TESPİT EDİLMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi... Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabından, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 11.01.2022 08:10
Anahtar Kelimeler:
DepremKıbrıs
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