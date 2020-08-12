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SON DAKİKA! KKTC'de 2 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi "

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:50
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SON DAKİKA! KKTC'de 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1778 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, diğer vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

12  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:1   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 88.926 

Toplam Vaka Sayısı: 185 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı :138   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:43          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 12.08.2020 19:23
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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