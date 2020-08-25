Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Kredi kartlarında sahtecilik
Kredi kartlarında sahtecilik
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Demir sopalı kavgada karar verildi
Demir sopalı kavgada karar verildi

SON DAKİKA! KKTC'de 4 pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

25 Ağustos 2020 Salı 18:42
1156 Okunma
SON DAKİKA! KKTC'de 4 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


25 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 111.617    

Toplam Vaka Sayısı: 281    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 192 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :85  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı :Yok

Son Güncelleme: 25.08.2020 18:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu sona erdi
Bakanlar Kurulu sona erdi
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
AB'den Kıbrıslı Türklere 31.6 milyon Euro’luk mali destek
AB'den Kıbrıslı Türklere 31.6 milyon Euro’luk mali destek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim