SON DAKİKA! KKTC'de 4 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:6
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı:101.241
Toplam Vaka Sayısı: 234
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 160
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok