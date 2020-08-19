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SON DAKİKA! KKTC'de 4 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:03
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SON DAKİKA! KKTC'de 4 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:101.241    

Toplam Vaka Sayısı: 234  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 160 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 19.08.2020 19:11
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCoronavirüsKoroanavirüsAli Pilli
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