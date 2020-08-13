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SON DAKİKA! KKTC'de 6 pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 1389 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı "

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:48
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SON DAKİKA! KKTC'de 6 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer  vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

13  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1389     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı:  90.315 

Toplam Vaka Sayısı : 191 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 138   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 49         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 13.08.2020 18:51
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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