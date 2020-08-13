SON DAKİKA! KKTC'de 6 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

13 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1389

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 90.315

Toplam Vaka Sayısı : 191

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 138

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 49

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok