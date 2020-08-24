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SON DAKİKA! KKTC'de 6 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1922 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:06
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SON DAKİKA! KKTC'de 6 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1922 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


24 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1922 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:6 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 110.114    

Toplam Vaka Sayısı: 277    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 186 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 87   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 24.08.2020 19:08
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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