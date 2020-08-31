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SON DAKİKA! KKTC'de 9 yeni vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:29
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SON DAKİKA! KKTC'de 9 yeni vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 

31  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1749 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 120.812     

Toplam Vaka Sayısı: 331   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 229

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 98 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 75  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 31.08.2020 18:31
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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