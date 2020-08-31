SON DAKİKA! KKTC'de 9 yeni vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

31 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1749

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 120.812

Toplam Vaka Sayısı: 331

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 229

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 98

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 75

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok