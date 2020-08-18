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SON DAKİKA! KKTC'de 9 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 7  kişi taburcu edildi "

18 Ağustos 2020 Salı 19:00
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SON DAKİKA! KKTC'de 9 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,  9 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin  hava yolu,  2 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1695   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 99.932   

Toplam Vaka Sayısı : 230   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 154 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 72            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 18.08.2020 19:09
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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