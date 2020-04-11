SON DAKİKA! KKTC'de bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de bugün yeni pozitif vakanın görülmediğini açıkladı.
Bugün 158 test yapılırken, toplam yapılan test sayısı 4048 olarak açıklandı.
Son Güncelleme: 11.04.2020 17:25
Sağlık Bakanlığı, KKTC'de bugün yeni pozitif vakanın görülmediğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, KKTC'de bugün yeni pozitif vakanın görülmediğini açıkladı.
Bugün 158 test yapılırken, toplam yapılan test sayısı 4048 olarak açıklandı.
Demekki test yapılmadı
Hasda sonu test olmaz aga tatildir pazartesi artikBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Az test az vaka annamzsıniz ama kitler sınırli.3 ay daha evdeyik bu gidişinan