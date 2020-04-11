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SON DAKİKA! KKTC'de bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de bugün yeni pozitif vakanın görülmediğini açıkladı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 17:15
2499 Okunma
SON DAKİKA! KKTC'de bugün pozitif vaka görülmedi

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de bugün yeni pozitif vakanın görülmediğini açıkladı.
Bugün 158 test yapılırken, toplam yapılan test sayısı 4048 olarak açıklandı.

Son Güncelleme: 11.04.2020 17:25
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsSağlık BakanlığıKKTC KoronavirüsAli Pilli
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Bb 2020-04-11 17:45:58

Demekki test yapılmadı

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Kibris 2020-04-11 18:34:37 @Bb

Hasda sonu test olmaz aga tatildir pazartesi artik

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Öfkeli 2020-04-11 20:26:48

Az test az vaka annamzsıniz ama kitler sınırli.3 ay daha evdeyik bu gidişinan

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