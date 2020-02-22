SON DAKİKA, KKTC'de koronavirüs alarmı

74 yaşındaki kadın koronavirüsü şüphesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanın Kıbrıslı Türk olduğu ve Dubai'den tur ile tatile geldiği öğrenildi.

İstanbul'dan gelen grubun bir kısmında karantinaya alındı.

Hastayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk ediyorlar.

KAYNAK : MHA