SON DAKİKA, KKTC'de koronavirüs alarmı

74 yaşındaki kadın koronavirüsü şüphesiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanın Kıbrıslı Türk olduğu ve Dubai'den tur ile tatile geldiği öğrenildi.
İstanbul'dan gelen grubun bir kısmında karantinaya alındı.
Hastayı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk ediyorlar.
KAYNAK : MHA
Son Güncelleme: 22.02.2020 17:04
Deyzem ne işin var senin o yaşta o ülkelerde gezmede, hem da çinlilerle temas halinde. Yoksa bu ülkeye bilerek mi gittin getirdin virüsü. Deyze lütfen gendine DAHA dikkat...
Larnakadan giris yapmistir kesin. Cunku ercanda virus detektoru var...sinir kapilar daha iyi denetim yapilmali