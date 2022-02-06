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Son dakika! KKTC'de son 24 saatte 368 yeni vakaya rastlandı

"Toplam 10.788 test yapıldı, 368 pozitif vakaya rastlandı, 633 kişi taburcu edildi" 

06 Şubat 2022 Pazar 18:36
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Son dakika! KKTC'de son 24 saatte 368 yeni vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.788 olup, 368 pozitif vakaya rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir. 

197 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 56 kişi Gazimağusa, 15 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 368 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 368       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633      

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.470.017  

Toplam Vaka Sayısı: 58.398        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.338       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4885    

 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4805     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3798        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122924  

Son Güncelleme: 06.02.2022 19:42
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