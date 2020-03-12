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SON DAKİKA ! KKTC'de vaka sayısı 2'ye çıktı

Koronavirüs hastası Alman kadın turistin kocasıda Koronavirüse yakalandı.

12 Mart 2020 Perşembe 17:40
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SON DAKİKA ! KKTC'de vaka sayısı 2'ye çıktı

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DUYURU

4 günden beridir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu hastanesinde  karantinaya alınan kadın turistin durumu stabildir ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan Alman kadın turistin eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif Corona virüsü teşhis edilmiştir.  


Böylelikle ülkemizde pozitif Corona virüsü taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır. Bu iki vaka dışında ülkemizde pozitif Corona virüsü teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur.


Sağlık Bakanlığı olarak kamuoyunun bilgilendirilme hakkı bağlamında yaşanan her gelişme anında şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.

Son Güncelleme: 12.03.2020 19:20
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs
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