SON DAKİKA! KKTC’de bir yeni korona virüs vakası

Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte yapılan testler sonucu 1 koronavirüs vakası daha tespit edildiğini açıkladı. KKTC’de toplam vaka sayısı 70 oldu. Öte yandan 29 kişi taburcu edilirken 40 kişinin tedavisi sürüyor.

Bakan Pilli’nin konuşması şöyle:

Bugün 85 test yapıldı. Saptanan vaka sayısı 1. Kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test 1262.

Pozitif vaka 70. Taburcu sayımız 29. Tedavisi devam eden 40 kişi var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızı ise 3. Yoğun bakımdaki hastalarımızın durumu stabil.

Girne'de marketlerde testler yapıldı, hiçbir vaka saptanmadı.

Yarın 14 günlük karantina süreleri dolan Alman turistler saat 02.00'de ülkelerine gönderilecektir.

Otellerde izolasyondaki kişilerin tetkikleri başladı. İzolasyonda 911 kişi var.

Yarın tetkiklerle ilgili geniş açıklama yapılacaktır.

Otelde tetkikleri yapılmakta olan kişilerin dünden itibaren oda numaralarını uyruklarını adı soyadı giriş çıkış tarihleri ve cep telefonları ve yakınının numarası hep kayıt altındadır.

Evlerde karantina süresi dolan kişiler de tek tek aranarak yapması gerekenler hatırlatıldı.

3 bin 85 kişi izole altındadır.