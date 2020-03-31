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SON DAKİKA! KKTC’de bir yeni korona virüs vakası

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada KKTC’de bir kişide daha korona virüs görüldüğünü açıkladı.

31 Mart 2020 Salı 17:03
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SON DAKİKA! KKTC’de bir yeni korona virüs vakası

Sağlık Bakanı Pilli, son 24 saatte yapılan testler sonucu 1 koronavirüs vakası daha tespit edildiğini açıkladı. KKTC’de toplam vaka sayısı 70 oldu. Öte yandan 29 kişi taburcu edilirken 40 kişinin tedavisi sürüyor.

Bakan Pilli’nin konuşması şöyle:

Bugün 85 test yapıldı. Saptanan vaka sayısı 1. Kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test 1262.

Pozitif vaka 70. Taburcu sayımız 29. Tedavisi devam eden 40 kişi var. Yoğun bakımda yatan hasta sayımızı ise 3. Yoğun bakımdaki hastalarımızın durumu stabil.

Girne'de marketlerde testler yapıldı, hiçbir vaka saptanmadı.

Yarın 14 günlük karantina süreleri dolan Alman turistler saat 02.00'de ülkelerine gönderilecektir.

Otellerde izolasyondaki kişilerin tetkikleri başladı. İzolasyonda 911 kişi var.

Yarın tetkiklerle ilgili geniş açıklama yapılacaktır.

Otelde tetkikleri yapılmakta olan kişilerin dünden itibaren oda numaralarını uyruklarını adı soyadı giriş çıkış tarihleri ve cep telefonları ve yakınının numarası hep kayıt altındadır.

Evlerde karantina süresi dolan kişiler de tek tek aranarak yapması gerekenler hatırlatıldı.

3 bin 85 kişi izole altındadır.

Son Güncelleme: 31.03.2020 18:02
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli PilliSağlık Bakanı
Yorumlar
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Al da bozdur 2020-03-31 17:41:01

"Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, yoğun bakımda tedavi gören iki Covid-19 vakasında iyileşme görüldüğünü duyurdu."
Pilli diyor ki."Yoğun bakımda yatan hasta sayımızı ise 3. Yoğun bakımdaki hastalarımızın durumu stabil."

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Ah.... 2020-03-31 20:33:52

Benim anlamadığım , bizim sağlık bakanımızın o kadar çok vakti var da bütün kanallara bağlanır ve bilgi verir. Sn Bakan günde bir defa basın açıklaması yap ve ilgilen diğer işlerle kardeşim, lütfen:

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Taylan / Uk 2020-03-31 20:37:29

Bu makamı işgal etmeye devam ettiğin müddetçe be refik,işler daha da sarpa saracak ve içinden hiç çıkılamaz bir hal alacak..Başından beri takip ettik ve gördük ki bu işi yönetemiyorsun..Televizyonlara her gün için vaka sayısı vermek bu işi yönetebiliyorsun anlamına gelmez..Aslında yalnızca sen değil,başbakanın en başta sorumlu...Bu bakımdan Bay Pilli senin yapman gereken en hayırlı iş; görevden alınmadan istifa edip güle güle mahalleye gitmektir...İşleri daha da sarpa saracağına,evinde otur sarma sar! Bizden söylemesi....

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Yasemin 2020-03-31 20:48:35

Sayın Pilli,iyi bir insansın bunu herkes biliyor ve söylüyor..Ancak bu bakanlığı yönetmekte,en önemlisi böyle bir krizi yönetmekte çok yetersiz kaldın ve hükümet olarak geç tedbir almaya başladığınız/geç uyandığınız için vaka sayısı her geçen gün artıyor...Korkmaya başladık! Bir an evvel görevini devret ve git be abi...

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