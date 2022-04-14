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SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapıyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 14:04
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SON DAKİKA! Kritik görüme sonrası Fuat Oktay'dan açıklama

Oktay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“KKTC’YE 2022 YILI İÇİN 4 MİLYAR 250 MİLYON TL’LİK KAYNAK AYIRDIK”

KKTC halkına dünya standartlarında hizmet sunmaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Hastane, yol, enerji artırımı, su gibi çok sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde hayata geçireceğiz.

KKTC tarafının belirlenmiş kalkınma hedeflerine ulaşması için, bunlara ne engel varsa mevzuata uygun şekilde gidereceğine olan inancımız tamdır.

Kıbrıslı Türklerin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için çabalarımız sürecek.

KKTC hükûmetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmektir.

Görüşmemizde Kıbrıs sorunu da gündeme geldi. Kıbrıs Türk tarafı adil kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşulması için her türlü çabayı gösterdi. Rumlar aynı şekilde karşılık göstermedi.

Ziyan edilecek Bir 50 yılımız daha yok

Adada iki eşit halk iki eşit egemen devlet vardır.

KKTC makamlarının Maraş'ta attığı adımları ve bundan sonraki adımları da aynı şekilde destekliyoruz.

Son Güncelleme: 14.04.2022 14:30
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