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SON DAKİKA! Marketler doldu taştı

Koronavirüs nedeniyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere akın edip stok yapmaya başladı.

10 Mart 2020 Salı 14:10
7504 Okunma
SON DAKİKA! Marketler doldu taştı

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere akın edip stok yapmaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsMarketler Stoklama
Yorumlar
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Ulaş 2020-03-10 14:42:01

Herkezin hoşgörülü ve anlayışlı olmasının tam vakti.
Kimse evine çekilip olan tabloyu izleyemez dolayısıyla herkez birbirine hoşgörülü davranmalı.

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corona virüs 2020-03-10 15:13:50

vay sızın yalanınızı vırus sksın,,neden ınsanları galyaana getırırsınız yok oyle bırsey,,

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