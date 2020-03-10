Koronavirüs nedeniyle ülkemizde panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere akın edip stok yapmaya başladı.
SON DAKİKA! Marketler doldu taştı
Koronavirüs nedeniyle panik havası yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere akın edip stok yapmaya başladı.
10 Mart 2020 Salı 14:10
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Herkezin hoşgörülü ve anlayışlı olmasının tam vakti.
Kimse evine çekilip olan tabloyu izleyemez dolayısıyla herkez birbirine hoşgörülü davranmalı.
vay sızın yalanınızı vırus sksın,,neden ınsanları galyaana getırırsınız yok oyle bırsey,,