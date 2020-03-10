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SON DAKİKA ! Maske stokları bitti

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ülke genelindeki maske stoklarının bittiğini açıkladı.

10 Mart 2020 Salı 13:55
3390 Okunma
SON DAKİKA ! Maske stokları bitti

Ülkemizde yaşanan koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Gündem Kıbrıs canlı yayınında ülke genelindeki maske stoklarının bittiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 15:01
Anahtar Kelimeler:
MaskeCoronaKoronavirüs
Yorumlar
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nmk 2020-03-10 14:04:31

perşembenin gelişi belli değilmiydi? ne alaka yarım günde... yoksa dünyada maske sıkıntısı var deyip 5 katına mı satacaksınız...

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kıbrıslı 2020-03-10 14:31:07

ZATEN 5 KATINA SATALLAR

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fırsatcılar 2020-03-10 15:25:57

daha bısmıllah denmeden ne zaman bıttı,,yıne fırsatcılık pesındeler masAllah

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