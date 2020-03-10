SON DAKİKA ! Maske stokları bitti

Ülkemizde yaşanan koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar büyük panik yaşıyor.
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Gündem Kıbrıs canlı yayınında ülke genelindeki maske stoklarının bittiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 10.03.2020 15:01
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ülke genelindeki maske stoklarının bittiğini açıkladı.
Ülkemizde yaşanan koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar büyük panik yaşıyor.
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Gündem Kıbrıs canlı yayınında ülke genelindeki maske stoklarının bittiğini açıkladı.
perşembenin gelişi belli değilmiydi? ne alaka yarım günde... yoksa dünyada maske sıkıntısı var deyip 5 katına mı satacaksınız...
ZATEN 5 KATINA SATALLAR
daha bısmıllah denmeden ne zaman bıttı,,yıne fırsatcılık pesındeler masAllah