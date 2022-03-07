SON DAKİKA! Meclis Başkanı belli oldu

Meclis Genel kurulunda beşinci turda Zorlu Töre seçildi.
Neredeyse yarım gün boyunca 5. turda seçilebilen Töre için mazaret izinli olan Olgun Amcaoğlu meclise çağırıldı.
Meclise başkanlık eden Ceyhun Birinci'nin cep telefonu kullanmayın uyarılarına rağmen vekillerin bazıları cep telefonu konusunda ısrarlı davranışı dikkatlerden kaçmadı.
Durum böyle olunca yorumcular "Cep Telefonu devreye girdi Töre kazandı" dedi.
5. tur sonuçları şöyle:
Kabul: 27
Red: 21
Geçersiz: 2
Son Güncelleme: 07.03.2022 18:23