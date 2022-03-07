Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!

SON DAKİKA! Meclis Başkanı belli oldu

07 Mart 2022 Pazartesi 16:47
61 Okunma
SON DAKİKA! Meclis Başkanı belli oldu
banner108

Meclis Genel kurulunda beşinci turda Zorlu Töre seçildi.

Neredeyse yarım gün boyunca 5. turda seçilebilen Töre için mazaret izinli olan Olgun Amcaoğlu meclise çağırıldı.

Meclise başkanlık eden Ceyhun Birinci'nin cep telefonu kullanmayın uyarılarına rağmen vekillerin bazıları cep telefonu konusunda ısrarlı davranışı dikkatlerden kaçmadı.

Durum böyle olunca yorumcular "Cep Telefonu devreye girdi Töre kazandı" dedi.

5. tur sonuçları şöyle:

Kabul: 27
Red: 21
Geçersiz: 2 
 

Son Güncelleme: 07.03.2022 18:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahali'den Öztürk'e; "Cep telefonu çok mu lazım?"
Şahali'den Öztürk'e; "Cep telefonu çok mu lazım?"
Derviş Eroğlu 84 yaşında
Derviş Eroğlu 84 yaşında
"Oy Kullanma Sırasında Cep Telefonu Kullanmayın"
"Oy Kullanma Sırasında Cep Telefonu Kullanmayın"









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim