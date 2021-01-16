SON DAKİKA! OKULLARIN AÇILIŞI ERTELENDİ

18 Ocak'ta açılması planlanan okullar açılmayacak. Okulların açılması 22 Ocak’ta yeniden değerlendirilecek.

Okulların açılışı 22 Ocak 2021 tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra yeniden gözden geçirilecek.

İşte KARARLAR:

-17 Ocak (yarın akşam) saat 22:00’den itibaren, 25 Ocak'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gece 22:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

- 18 Ocak'ta açılması planlanan okullar açılmayacak. Okulların açılması 22 Ocak’ta yeniden değerlendirilecek.

- Gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle olumsuz etkilenek sektörlere katkı sağlanabilmesi için, kamuda Ocak, Şubat, Mart maaşlarına Hayat Pahalığı yansıtılmayacak, hakları saklı kalacak.