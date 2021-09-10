SON DAKİKA! Ölümlü Kazada Yaralıların Son Durumu…

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yaralanan Merhum Ali Gökhan Demirbilek’in eşi Müzzeyyen Demirbilek yoğun bakım servisinden çıkarılarak ortopedi servisine alındı.

Gündem Kıbrıs haber merkezine konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek içimizi az da olsa rahatlatan hastalarımızın sağlık durumlarının stabil oluşudur dedi.

Özyılkan, dün gece yoğun bakıma alınan Müzzeyyen Demirbilek’in ortopedi servisine alındığını ve tedavisine orada devam edileceğini belirtti.

Henüz 7 yaşında olan Öykü Su Şentürk’ün durumunun stabil olduğunu fakat beyinde ufak bir kanamanın devam etmesi nedeniyle kontrol altında tutulduğunu belirten Özyılkan, kardeşlerden iki yaşındaki Murat Ateş Şentürk’ün genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.