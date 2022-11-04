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SON DAKİKA! Ölümlü trafik kazası

Girne - Değirmenlik yolunda meydana gelen kazada Mustafa Karaca hayatını kaybetti.

04 Kasım 2022 Cuma 15:31
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SON DAKİKA! Ölümlü trafik kazası



Polisten kazayla  ilgili verilen bilgi şu şekilde:

04.11.2022 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde Girne - Değirmenlik Anayolu 9-10 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa'da sakin Mustafa KARACA (E-54), yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.  Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.11.2022 16:34
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