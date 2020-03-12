SON DAKİKA! Özersay alınan kararları açıkladı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay , Olağanüstü toplanan ve halen devam eden Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...

İŞTE ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Dünyanın bir parçası durumundayız ve koronavirüs tüm dünyanın sorunudur

-Dünya sağlık örgütü ve BM Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamalar radikal tedbirlerin hemen alınması yönündedir

-Diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız ve yayılmayı önleyebiliriz

-Akyar ve Yeşilırmak sınır kapıları 22 Mart tarihine kadar kapatıldı.

-3 geçiş kapısı açık kalacak (Metehan, Beyarmudu ve Ledra Palace)

-Türkiye dışındaki neredeyse tüm ülkelerden gelecek yolcuların ülkeye girişleri yasaklandı.

-Ülkede ikamet izinli olanlarsa ülkeye girişte karantinada kalacak

-Tüm okulların tatil süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı (Kreşler ve Üniversiteler de dahil)

-3 Nisan'a kadar tüm okullardaki spor ve kültürel faaliyetler durduruldu

-Sinema, tiyatro, konser, kitlesel faaliyetler 22 Mart'a kadar durduruldu

-Tüm spor faaliyetleri 22 Mart'a kadar durduruldu

-Yeni çalışma izni verme işlemleri durduruldu

-Alkol, dezenfektan, eldiven, antiseptikler ve maskeler denetimli mal olarak ilan edildi... Bu ürünleri fahiş fiyatlara satanlar ve stoklayanlara ağır cezai işlemler yapılacak

-Vatandaşlar zorunlu olmadıkca yurtdışına çıkmasın

-Bireyler kendi tedbirlerini de almalıdır. Toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Uzmanları tavsiyelerine uyun... Toplantı devam edecek. Eğer ihtiyaç olursa toplantı sonrası açıklama yapılacak

-KKTC'de yeni bir korona virüsü vakası yok. Eğer olursa sağlık bakanlığı açıklayacak. Sosyal medyadaki dedikodulara inanmayın

-Tüm ihbarları ciddiye alıp takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz

-Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir karar almadık... Konuşulmadı seçim... Hiçbirşey toplum sağlığından önemli değil... Gerekirse tarih yaklaştığında değerlendirilir

-Casinolardaki konserlerde iptal edildi. İbadethanelerle ilgili Din işleri Dairesiyle istişareler gerçekleştiriliyor

-Ülkedeki turistlerin geri dönüşüyle ilgili peyder pey ülkeden ayrılmaları sağlanacak

-Karantina altındaki turistlerin durumuyla ilgili henüz bir karar almadık.. O konuyu paydaşlarla görüşeceğiz