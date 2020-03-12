SON DAKİKA! Özersay alınan kararları açıkladı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay , Olağanüstü toplanan ve halen devam eden Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı...
İŞTE ÖZERSAY'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
-Dünyanın bir parçası durumundayız ve koronavirüs tüm dünyanın sorunudur
-Dünya sağlık örgütü ve BM Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamalar radikal tedbirlerin hemen alınması yönündedir
-Diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız ve yayılmayı önleyebiliriz
-Akyar ve Yeşilırmak sınır kapıları 22 Mart tarihine kadar kapatıldı.
-3 geçiş kapısı açık kalacak (Metehan, Beyarmudu ve Ledra Palace)
-Türkiye dışındaki neredeyse tüm ülkelerden gelecek yolcuların ülkeye girişleri yasaklandı.
-Ülkede ikamet izinli olanlarsa ülkeye girişte karantinada kalacak
-Tüm okulların tatil süresi 22 Mart'a kadar uzatıldı (Kreşler ve Üniversiteler de dahil)
-3 Nisan'a kadar tüm okullardaki spor ve kültürel faaliyetler durduruldu
-Sinema, tiyatro, konser, kitlesel faaliyetler 22 Mart'a kadar durduruldu
-Tüm spor faaliyetleri 22 Mart'a kadar durduruldu
-Yeni çalışma izni verme işlemleri durduruldu
-Alkol, dezenfektan, eldiven, antiseptikler ve maskeler denetimli mal olarak ilan edildi... Bu ürünleri fahiş fiyatlara satanlar ve stoklayanlara ağır cezai işlemler yapılacak
-Vatandaşlar zorunlu olmadıkca yurtdışına çıkmasın
-Bireyler kendi tedbirlerini de almalıdır. Toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Uzmanları tavsiyelerine uyun... Toplantı devam edecek. Eğer ihtiyaç olursa toplantı sonrası açıklama yapılacak
-KKTC'de yeni bir korona virüsü vakası yok. Eğer olursa sağlık bakanlığı açıklayacak. Sosyal medyadaki dedikodulara inanmayın
-Tüm ihbarları ciddiye alıp takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz
-Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir karar almadık... Konuşulmadı seçim... Hiçbirşey toplum sağlığından önemli değil... Gerekirse tarih yaklaştığında değerlendirilir
-Casinolardaki konserlerde iptal edildi. İbadethanelerle ilgili Din işleri Dairesiyle istişareler gerçekleştiriliyor
-Ülkedeki turistlerin geri dönüşüyle ilgili peyder pey ülkeden ayrılmaları sağlanacak
-Karantina altındaki turistlerin durumuyla ilgili henüz bir karar almadık.. O konuyu paydaşlarla görüşeceğiz
BU KARARLARA EK EKONOMİK KARARLAR LAZIMDIR
KREDİLER VAR HAYAT NORMALE DÖNENE DEK DONDURULMALI
TURIZME HİZMET EDEN ESNAF VAR MÜŞTERİSİ SADECE TURİST BU DURUMDA KİRALAR VAR İŞLEYEN DÜNYADA KÜRESEL BİR SALGIN VAR TİCARET TURİZM AÇISINDAN DURDU İSE BU ALANDAKİ ESNAFA YARDIM SART GELİSMELERİ DEVLETİMİZDEN GELECEK İYİ HABERLERİ BEKLİYORUZ
Galiba göbeğinizi para ile kestiler esra hanım...Beğen (3) Beğenmedim! (2)
iyi de özel sektörde ve kamuda çalışan insanlar hasta olabilirmi demek oluyor. onlara ne olursa olsun yani...
Önceden alınması gereken en iyi önlemler. tebrik ve teşekkür ederim gerçkten bundan sonraki görev de halka düşer. Lütfen Dikkatli olsun herkes herkese uyarılarda bulunsun.
''türkiye dışındaki neredeyse tüm ülkelerden gelişler yasaklandı''derken... yasaklanmayan da var yaani, hangileri??Beğen (0) Beğenmedim! (0)
adamlar diyor ki gelince 14 gün karantinada kalacak. oku öyle yaz. kimse ülkesine gidip direk geri sokmayacak öğrencileri.
Yerinde tedbirler.Ancak yurtdisindan gelip 14 gun karantinada evlerinde oturacak olanları kim denetleyecek.Eger gelenlerin insiyatifine birakilirsa yandık.Evden cikmamalari icin agir yaptirimlar olmali vee onlari duzenli denetleyenler olmali.
Çok tebrik ederim ne güzel önlem. Şimdi bir sürü üniversite öğrencisi ülkesine gidip, geri dönecek.ulkesinde virüs kaptı ise gelip burda başkalarına bulastiracak. Zaten kapıdan giren geçiyor bişey anladıkları yok...
ALO İHBAR Hattının numarasını tekrar paylaşır mısınız.? Teşekkürler
Geçici bir dönem ada kapanması gerekir. Yoksa ölümler olacak.