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SON DAKİKA! Polisten feci kazayla ilgili açıklama

Yeşilköy’de meydana gelen trafik kazasında 1 buçuk yaşındaki Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirdi.

23 Aralık 2022 Cuma 13:07
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SON DAKİKA! Polisten feci kazayla ilgili açıklama



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 23.12.2022 14:15
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