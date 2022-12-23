SON DAKİKA! Polisten feci kazayla ilgili açıklama

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilköy’de Lale sokak üzerinde, Güngör İNCE (E-59), yönetimindeki yol içerisinde park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonu kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada, o esnada kalmakta olduğu ikametgahtan yola atılan Halil YUMURTAŞ(Ç-1.5(Erkek)’ın üzerinden, kamyonun sol arka tekeri ile geçmistir. Kaza sonucu Halil YUMURTAŞ yaşamını yitirmiştir. Bahse konu kamyon sürücüsü Güngör İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.